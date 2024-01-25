قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين جنوب قطاع غزة

سقط عدد من القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في الحي الإماراتي شمالي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وحسب المعلومات فإن قصفا عنيفا ومتواصلا يستهدف حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غربي خان يونس.

كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على منازل سكنية ملاصقة للسور الشرقي لمجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما قصف شقة سكنية في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

المصدر: RT