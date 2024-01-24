"سرايا القدس" تعرض مشاهد من رشقات صاروخية أطلقتها باتجاه المستوطنات الإسرائيلية (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من رشقات صاروخية أطلقتها باتجاه المدن الإسرائيلية ومستوطنات غلاف غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى".

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من الرشقات الصاروخية التي دكت بها سرايا القدس المدن المحتلة ومغتصبات غلاف غزة ضمن معركة طوفان الأقصى".

وأكدت "سرايا القدس" اليوم الأربعاء أنها "خاضت اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم غرب وجنوب وشرق خان يونس"، مضيفة: "في عملية مشتركة، استهدف مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام دبابة عسكرية صهيونية بقذيفة "ياسين 105" في محور التقدم المعسكر الغربي بخان يونس".

كما أعلنت "سرايا القدس" قصفها "تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني بقذائف الهاون النظامي عيار الـ60 في محور التقدم غرب خان يونس".

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم العاشر بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 25700 شخص، والجرحى إلى 63740.

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وعقب مقتل 21 عسكريا بصفوفه في عملية لـ"حماس"، كشف الجيش الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الحركة في 7 أكتوبر وخلال توغله البري بغزة، معلنا مقتل 556 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر، ومنهم 221 عسكريا خلال توغله البري في غزة، بينهم ضباط وجنود.

المصدر: RT