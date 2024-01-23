"القسام" تعرض مشاهد من تنفيذ عمليتها "المركبة" ضد الجيش الإسرائيلي شرقي مخيم المغازي (فيديو)

عرضت كتائب "القسام" مشاهد من "تنفيذ مجاهديها لعملية مركبة ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والتي أوقعت عددا كبيرا من الجنود بين قتيل وجريح".

ونشر الإعلام العسكري في كتائب "القسام" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من تنفيذ مجاهدي القسام لعملية مركبة ضد جنود وآليات العدو شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة والتي أوقعت عدداً كبيراً من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل 21 جنديا احتياطيا بانفجار صاروخ استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب القطاع، وقد سمح بنشر أسماء 17 منهم.

في حين كشفت كتائب "القسام" تفاصيل "عملية مركبة" نفذتها أمس الاثنين، نسفت فيها منزلا ودمرت فيها "ميركافا" شرق مخيم المغازي.

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، إن عملية قتل الجنود والضباط الإسرائيليين تؤكد سيطرة المقاومة على الأرض في غزة.

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من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب مع "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، معلنا أن "الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في المأساة التي يجب التعلم منها لحماية أرواح جنودنا".

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ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم التاسع بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: RT