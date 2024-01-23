لحظة بلحظة.. الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /23.01.2024/
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يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم التاسع بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
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