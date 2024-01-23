إسرائيل تمنع وصول 3 بعثات إغاثية إلى شمال غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن إسرائيل منعت 3 من أصل 4 بعثات إنسانية الوصول إلى شمال قطاع غزة.

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وأشار "أوتشا" إلى أن إسرائيل منعت زيادة المساعدات الإنسانية لغزة في أول أسبوعين من عام 2024، رغم الحاجة الماسة لها في القطاع.

وأضاف: "منعت القوات الإسرائيلية وصول ثلاث من أصل أربع بعثات لتقديم المساعدات الإنسانية إلى مناطق في شمال غزة".

وفي وقت سابق، ذكر المكتب الأممي أن إسرائيل ضاعفت منذ مطلع العام الجاري القيود على وصول بعثات الإغاثة إلى قطاع غزة.

وقال إنه لم ينجح سوى 7 من أصل 29 بعثة مقررة لتوصيل الغذاء والدواء والمياه وغيرها من مواد أساسية، في الوصول إلى شمال وادي غزة.

من جهته، أعلن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن نحو 10 آلاف شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

ويعاني سكان غزة نقصا حادا في كل الخدمات والمواد الأساسية، بعدما شددت إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر الحصار على القطاع الخاضع أصلا لحصار منذ عام 2007، تاريخ سيطرة حركة "حماس" عليه.

المصدر: RT