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وزارة الدفاع الإسرائيلية: نحو 10 آلاف شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ أكتوبر

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وزارة الدفاع الإسرائيلية: نحو 10 آلاف شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ أكتوبر
AP
أرشيف
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أعلن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن نحو 10 آلاف شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

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وكالات أممية: هناك حاجة ماسة إلى تغيير جذري في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة مع تزايد خطر المجاعة
وكالات أممية: هناك حاجة ماسة إلى تغيير جذري في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة مع تزايد خطر المجاعة

وقال المكتب في بيان على منصة "إكس": "يستمر وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومنذ بداية الحرب تم إيصال نحو 10 آلاف شاحنة".

وأضاف: "لا توجد أي قيود على كمية المساعدات الإنسانية التي يمكن أن تدخل إلى قطاع غزة".

وصرحت الوكالات الأممية منذ عدة أيام بأن هناك حاجة ماسة إلى تغيير جذري في وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة مع تزايد خطر المجاعة وتفشي الأمراض المعدية.

المصدر: نوفوستي

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