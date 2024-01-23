بالفيديو.. لحظة انفجار المبنى الذي قتل فيه 21 جنديا إسرائيليا في غزة

التقطت عدسات الكاميرا لحظة انفجار المبنى الذي تحصنت به القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي أعلنت "كتائب القسام" استهدافه مما أدى إلى مقتل 21 جنديا إسرائيليا.

ويظهر في الفيديو دخان كثيف يتصاعد من المبنى الواقع في منطقة مخيم المغازي.

#عاجل شاهد لحظة انفجار المبنى المتحصنة به قوات الاحتلال بعد استهدافه من المقاومة الفلسطينية وادى لمصرع 21 جندياً إسرائيلياً pic.twitter.com/ehEjyiOKIl — خبرني Khaberni (@khaberni) January 23, 2024

وحسب الجيش الإسرائيلي فإنه "في حوالي الساعة 16:00 مساء أمس تم إطلاق صاروخ آر بي جي باتجاه دبابة قامت بحراسة القوة التي عملت في منطقة وسط القطاع، وتزامنا مع ذلك وقع انفجار في مبنيين مكونين من طابقين أسفر عن انهيارهما، بينما تواجد معظم أفراد القوة داخلهما وبجوارهما. وعلى ما يبدو انفجر المبنيان نتيجة العبوات الناسفة التي زرعتها قواتنا فيهما".

وقد أدى ذلك إلى 21 عنصرا من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

وأمس أعلنت "كتائب القسام" استهداف دبابة من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مبينة أنه "بعد استهداف الدبابة وتدميرها حاولت قوة إنقاذ صهيونية سحب الدبابة من مكان الاستهداف فتصدى لهم مجاهدونا ومنعوهم من التقدم صوب الآلية فقام الطيران الحربي باستهداف الدبابة بعدة صواريخ وسحقها بشكل كامل بمن فيها".

وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في المأساة التي يجب التعلم منها لحماية أرواح جنودنا".

المصدر: RT