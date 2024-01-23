"سرايا القدس" تعرض مشاهد إطلاق قذائف هاون "دكت بها تحشدات ومواقع عسكرية إسرائيلية" (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من قذائف الهاون التي قصفت فيها التحشدات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في محاور التقدم بمدينة خان يونس.

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من حمم الهاون التي دك بها مجاهدو "سرايا القدس" التحشدات والمواقع العسكرية في محاور التقدم بمدينة خان يونس" جنوبي قطاع غزة.

واليوم الثلاثاء، أعلنت "سرايا القدس" أن "مجاهديها تمكنوا من تفجير دبابة صهيونية بعبوة "ثاقب - برميلية" في محور التقدم غرب خان يونس محيط الحي الياباني".

وأضافت "سرايا القدس": "قصفنا بوابل من قذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور التقدم - المعسكر الغربي بمدينة خان يونس".

وعقب مقتل 21 عسكريا بصفوفه في عملية لـ"حماس"، كشف الجيش الإسرائيلي اليوم عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الحركة في 7 أكتوبر وخلال توغله البري بغزة.

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ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم التاسع بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: RT