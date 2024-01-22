"قتلا على الفور".."سرايا القدس" تعرض مشاهد من عملية قنصها لجنديين إسرائيليين (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من عملية قنص جنديين إسرائيليين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مؤكدة "مقتلهما على الفور".

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية قنص جنديين صهيونيين نفذتها "سرايا القدس" شرق مخيم البريج ما أدى إلى مقتلهما على الفور".

وأعلنت "سرايا القدس" اليوم الاثنين "قصفها بقذائف الهاون، تمركزا لجنود العدو شرق حي الزيتون بمدينة غزة، واستهدافها بصاروخ "بدر1"، تجمعا لجنود العدو الصهيوني شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة".

وأشارت "سرايا القدس" إلى أنها "خاضت اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم بمدينة خان يونس".

وأضافت: "في عملية مشتركة، قصف مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام بوابل من قذائف الهاون خط إمداد ومسير لآليات العدو الصهيوني شرقي جباليا".

هذا وسرح الجيش الإسرائيلي المزيد من قوات الاحتياط في قطاع غزة، وعلق الجنود الذين خرجوا من القطاع يافطات احتجاجية على متن الآليات العسكرية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكري إضافي لترتفع حصيلة قتلاه إلى 532 عسكريا منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم الثامن بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

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وذكرت وزارة الصحة في غزة سابقا إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 178 قتيلا، وأصيب فيها 293 آخرون خلال 24 ساعة.

المصدر: RT