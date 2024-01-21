صحة غزة: الجيش الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة بحق عائلات فلسطينية خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة في غزة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 178 قتيلا، وأصيب فيها 293 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى أن حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 25105، والجرحى إلى 62681.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 531 عسكريا، والجرحى إلى 2665 منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

المصدر: RT