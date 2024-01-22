الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لجنوده الجرحى في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2672 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وبحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية فإن من بين المصابين 1572 إصابة طفيفة و695 إصابة متوسطة و405 حالات حرجة.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي من انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ 27 من أكتوبر الماضي 1222 إصابة بينها 557 حالة طفيفة و413 متوسطة و252 حرجة.

هذا في الوقت الذي تشير فيه معلومات إسرائيلية وتقديرات عسكرية عالمية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 532 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

أما على الجانب الفلسطيني فأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 25295 قتيلا و63 ألف جريح منذ الـ7 من أكتوبر.

المصدر: RT