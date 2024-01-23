"إنه زمن الرد".. الحوثي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى "حارس الدمار الإسرائيلي"

وجه عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، رسالة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

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وقال الحوثي الأحد، في منشور له عبر منصة "إكس": "أنتم حارس الدمار الإسرائيلي، ولايمكن أن تكون أمريكا وبريطانيا حامية الازدهار لأن كل بقاع العالم تشهد بدماركم أو حمايتكم للدمار كما هو الحل في غزة أو ما قمتم به في اليمن".

وأضاف: "ضرباتكم لن تزيد الشعب اليمني إلا قوة وتصميم على مواجهتكم، فأنتم المعتدين على بلدنا. على الأمريكي والبريطاني أن يفهم أننا في زمن الرد وأن شعبنا لايعرف الاستسلام".

وتابع: "شعبنا اليمني اليوم يقاتل لمنع إبادة أبناء غزة وحصارهم والأمريكي يقاتل ويقصف أبناء اليمن لحماية المجرم الإرهابي العدو الإسرائيلي وشتان بين الخياري".

فليقصفو ، لست مقصف.

وليعنفو، أنت أعنف

وليحشدو أنت تدري

أن المخيفين ، أخوف

لهم حديدٌ ونارٌ ، وهم من القشِّ أَضعَف

اكمل ..... — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 22, 2024

وأكد الحوثي أن الشعب اليمني "يحمل الإيمان ويثق في قائده ويعلم أن الخيار لمساندة فلسطين الذي اختاره قائده السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي هو خيار صحيح لحماية الإنسانية وهدف نبيل نابع من عمق شريعتنا الإسلامية".

وقال: "إن كنتم تحملون السلاح فالشعب اليمني يحمل السلاح كذلك وإن كنتم تملكون القوة فنحن بالله أقوى".

أنتم حارس الدمار الإسرائيلي

ولايمكن أن تكون أمريكا وبريطانيا حامية الازدهار لأن كل بقاع العالم تشهد بدماركم أو حمايتكم للدمار كما هو الحل في غزة أو ما قمتم به في اليمن



ضرباتكم لن تزيد الشعب اليمني الاقوة وتصميم على مواجهتكم فأنتم المعتدين على بلدنا



على الأمريكي والبريطاني أن… — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 22, 2024

وأضاف: "نقول لأمريكا وبريطانيا بأن عدوانهما لم يأن بجديد فهذا ما تمارسه الدولتان ضد الجمهورية اليمني من 2015 وإلى اليوم العدوان واحد والمجرم واحد".

وختم: "نقول للأمريكي وللبريطاني لايمكن أن تتذرع بالرد اليمني على عدوانك على اليمن بأنك الضحية أنت مجرم إرهابي جلاد وهذا الشيء معلوم لدى شعبنا وشعوب المنطقة".

نقول للأمريكي والبريطاني من هذه الساحة المباركة ومن بين أبناء صنعاء الجديدة من بين القبائل هذه الكريمة نقول له، ثق جيداً أن كل عملية وكل عدوان على بلدنا لن يكون بدون رد، وترقّب الرد في كل دقيقة، إن لم يكن في كل ثانية ففي كل دقيقة يجب أن تترقب أن هناك رد قادم وأنه لا محالة سيكون… pic.twitter.com/QZuk47tUK1 — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 22, 2024

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية عالمية، ردا على الهجمات المستمرة للجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشارت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 16 فبراير المقبل، معتبرة أن "التصنيف أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم".

واعتبرت جماعة "أنصار الله" أن قرار الولايات المتحدة "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.

وصعد الحوثيون عملياتهم في البحرين الأحمر ، لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، بعد بدء أمريكا وبريطانيا هجوما واسعا على مواقع للجماعة في مدن يمنية عدة، ردا على العمليات البحرية للجماعة.

المصدر: RT