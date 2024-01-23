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مدفيديف: دول آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا والشرق الأوسط تسعى إلى الاستقلال

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مدفيديف: دول آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا والشرق الأوسط تسعى إلى الاستقلال
Legion-Media Björn Trotzki
رئيس حزب "روسيا الموحدة" دميتري مدفيديف (صورة أرشيفية)
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن جميع الدول الكبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط تسعى إلى الاستقلال والاعتماد على مقدراتها.

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وقال مدفيديف خلال لقاء مع رؤساء الأحزاب السياسية لرابطة دول جنوب شرق آسيا ASEAN بصفته رئيسا لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم: "عدد متزايد من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط تسعى جاهدة للدفاع عن استقلالها في جميع المجالات، بما في ذلك على مستوى التعاون السياسي، واتباع مسار عملي ومستقل".

وأشار مدفيديف إلى أن مهمة الأحزاب السياسية في رابطة دول جنوب شرق آسيا هي المساهمة الفعلية في تشكيل عالم متعدد الأقطاب.

المصدر: نوفوستي

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