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 مدفيديف يتحدث عن تدهور الدوائر الحاكمة في أوروبا

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 مدفيديف يتحدث عن تدهور الدوائر الحاكمة في أوروبا
Legion-Media Nikolay Vinokurov
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف (صورة أرشيفية)
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تحدث نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن تدهور الدوائر الحاكمة في أوروبا مشيرا إلى السويد التي قررت الانضمام إلى "الناتو"، وبدأت تدعو للحرب مع روسيا.

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وكتب مدفيديف على موقع X: "التدهور النهائي للدوائر الأوروبية الحاكمة مستمر، حيث اعتاد السويديون الحياة الهانئة دون حلف (الناتو)، ثم قرروا الانضمام من أجل حماية أنفسهم من الروس العدوانيين. والآن تدعو حكومتهم إلى الحرب ضد روسيا حتى قبل الانضمام إلى التحالف.. أي من أجل الانضمام على وجه التحديد أليسوا حمقى إذا؟".

وكانت قناة SVT التلفزيونية السويدية قد ذكرت في وقت سابق أن القائد العام للقوات المسلحة السويدية ميكائيل بودن دعا السكان إلى الاستعداد للحرب، وقال إن روسيا تشكل تهديدا للمملكة.

المصدر: نوفوستي

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