تم تداول مقطع فيديو لاشتباكات في غزة تلاعب فيه الجيش الإسرائيلي سابقا وقص لحظة إصابة عسكري (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم تداوله في الصفحات الإخبارية، اشتباكات سابقة بين الجيش الإسرائيلي وكتائب "القسام" في غزة، حيث كان الجيش قد تلاعب فيه سابقا وقص منه لحظة إصابة عسكري.

وأظهر مقطع الفيديو المأخوذ من كاميرا جندي إسرائيلي تواجد الجيش الإسرائيلي داخل منزل، وتعرضهم للرصاص، خلال اشتباكهم مع كتائب "القسام".

في حين أنه يوم الثلاثاء 9 يناير، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 جنود في صفوفه ومقتل كلب بوليسي تابع له، خلال اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في خان يونس.

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات تظهر "قوات من الكتيبة 101 في لواء المظليين تقاتل عناصر "حماس" داخل مبنى في خان يونس" جنوب قطاع غزة.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان أن "جنودا من الفريق القتالي للواء المظليين في قلب خان يونس، قاتلوا وقضوا على الإرهابيين في معارك قريبة ومن خلال نيران القناصة"، لافتا إلى أن "القوات عثرت على العديد من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة والقنابل اليدوية والذخائر".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "فتح الإرهابيون النار على قوات من كتيبة المظليين من داخل المباني في المنطقة، ووجهت القوات الجوية ضربات جوية وقصفت الدبابات للقضاء على الإرهابيين، وبعد ذلك قامت القوات بعمليات تمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود أي إرهابيين آخرين".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "سبعة جنود من الكتيبة أصيبوا، كما قُتل كلب من وحدة الكلاب البوليسية في عوكيتز خلال القتال".

תיעוד מיוחד: לוחמי גדוד 101 של חטיבת הצנחנים חיסלו מחבלים בהיתקלות בחאן יונס



לכל הפרטים: https://t.co/uKB8VQ50Xhpic.twitter.com/rXPV239TXE — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 9, 2024

واليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 21 جنديا احتياطيا بانفجار صاروخ استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب القطاع، وقد سمح بنشر أسماء 17 منهم.

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، إن عملية قتل الجنود والضباط الإسرائيليين تؤكد سيطرة المقاومة على الأرض في غزة.

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من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب مع "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، معلنا أن "الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في المأساة التي يجب التعلم منها لحماية أرواح جنودنا".

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ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم التاسع بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: RT