"المقاومة الإسلامية في العراق": نفذنا هجومين منفصلين على قاعدة "عين الأسد"

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الثلاثاء عن تنفيذ هجومين منفصلين بالطيران المسيّر على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، التي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وجاء في بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء هجومين منفصلين على قاعدة "عين الأسد" المحتلة غرب العراق، بالطيران المسيّر".

وأضاف البيان: "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

هذا وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" ليل الاثنين الثلاثاء، أنه "للمرة الثالثة يوم الاثنين"، هاجم مقاتلوها بالصواريخ، قاعدة "كونيكو" الأمريكية في سوريا.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" قد قالت يوم الاثنين إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة":

- "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، برشقتين صاروخيتين خلال أوقات مختلفة اليوم الاثنين، قاعدة كونيكو المحتلة بسوريا".

- "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة عين الأسد المحتلة غربي العراق، بالطيران المسيّر".

ويوم الأحد، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدتين أمريكيتين في العمق السوري بالطائرات المسيّرة، مؤكدة " استمرارها في دك معاقل الأعداء".

كما أكد مسؤول المكتب الأمني في كتائب "حزب الله العراق" أبو على العسكري أنهم "سيستمرون بدك معاقل الأعداء حتى تحقيق الأهداف التي أعلن عنها ابتداء، وسيردون الصاع صاعين، بل أكثر".

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم السبت "استهداف قاعدة عين الأسد المحتلة غرب العراق، برشقة صاروخية".

هذا وأكد مسؤول أمريكي نقلا عن تقارير أولية أن جنودا أمريكيين أصيبوا بجروح طفيفة وأن أحد أفراد الأمن العراقي أصيب بجروح خطيرة في هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية يوم السبت.

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وفي وقت سابق، حذرت فصائل المقاومة في العراق، الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة في سوريا والعراق، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".

وتستهدف "المقاومة الإسلامية في العراق" مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.

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أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر سابقا أن عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا بلغ 130 هجوما منذ 17 أكتوبر 2023، مبينا أن القواعد العسكرية الأمريكية في العراق تعرضت لـ53 هجوما، بينما تعرضت القواعد في سوريا لـ77 هجوما.

المصدر: RT