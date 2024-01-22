"المقاومة الإسلامية في العراق" تعرض مشاهد من إطلاقها لطائرة مسيّرة باتجاه ميناء أسدود في إسرائيل

عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الثلاثاء، مشاهد من إطلاقها لطائرة مسيّرة باتجاه ميناء أسدود في إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي في "المقاومة الإسلامية في العراق" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من إطلاقها لطائرة مسيّرة بإتجاه الكيان الصهيوني الغاصب..ميناء أسدود".

وجاء ذلك بعد أن أصدرت "المقاومة الإسلامية في العراق" بيانا قالت فيه إنها هاجمت "ميناء أسدود في الأراضي المحتلة، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" ليل الاثنين الثلاثاء، أنه "للمرة الثالثة يوم الاثنين"، هاجم مقاتلوها بالصواريخ، قاعدة "كونيكو" الأمريكية في سوريا.

وفي وقت سابق، أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت "هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالطيران المسيّر".

كما أشارت في شهر نوفمبر إلى أنها استهدفت مدينة إيلات الإسرائيلية.

وكانت فصائل المقاومة في العراق قد حذرت الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة في سوريا والعراق، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".

وتستهدف "المقاومة الإسلامية في العراق" مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.

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كما سبق أن أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر أن عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا بلغ 130 هجوما منذ 17 أكتوبر 2023، مبينا أن القواعد العسكرية الأمريكية في العراق تعرضت لـ53 هجوما، بينما تعرضت القواعد في سوريا لـ77 هجوما.

المصدر: RT