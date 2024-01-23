"تجمع دبابات مصرية قرب الحدود".. لواء مصري يعلق على التحذيرات الإسرائيلية

رد مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري اللواء سمير فرج على حديث الحاخام الإسرائيلي صموئيل إلياهو حول تعاظم قوة مصر عسكريا، وتجمع عدد كبير من الدبابات المصرية قرب الحدود.

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وقال فرج في تصريحات لـRT إن اليمين الإسرائيلي المتطرف يحاول أن يطيل في مدة الحرب على غزة، ويحاول أن يزيد من جبهات الحرب، لأن إذا توقفت الحرب سوف يخرج نتنياهو وينتهي هذا الائتلاف وانتخابات جديدة.

وأوضح فرج أنه كل يوم يخرج لنا نتنياهو بمواضيع جديدة، مثل حشود دبابات مصرية على الحدود وهو أمر وهمي ليس له وجود، ومحور فلادلفيا وهو طبقا لمعاهدات كامب ديفيد إذا كانت هناك مخالفات، مشيرا أن حدود مصر مستقرة ومؤمنة بدون مشاكل.

أكد مدير الشؤون المعنوية الأسبق: الحكومة الإسرائيلية تحاول إطالة أمد الحرب، خشية محاكمة نتنياهو، إذا خرج من منصبه، سوف يزج به إلى السجن مباشرة، وهم على علم بذلك.

وأشار إلياهو في مقطع فيديو موجه للحكومة الإسرائئيلية، نشره موقع srugim الإخباري الإسرائيلي، إلى سلوك المصريين عبر التاريخ منذ اضطهاد شعب بني إسرائيل في مصر في عهد فرعون موسى وحتى يومنا هذا، عل حد قوله.

وتساءل حاخام مدينة صفد وعضو المجلس الحاخامي الرئيسي، الحاخام إلياهو، قائلا: "لماذا تجمع مصر هذا العدد الكبير من الدبابات؟"، وترك الإجابة للقيادة السياسية في تل أبيب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تابعة لليمين المتشدد الحكومة الإسرائيلية قد حذرت من خطوات تتخذها مصر حاليا لإفشال كل المخططات الإسرائيلية للسيطرة على المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر.

وحذر مركز المعلومات الاستخباراتية ومكافحة الإرهاب الذي يحمل اسم اللواء مئير عميت في تل أبيب من مغبة الخطوات العسكرية المصرية على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وقال موقع bhol الإخباري الإسرائيلي، إن حركة حماس نبهت مرارا وتكرار من خطوة إسرائيلية لاحتلال محور "فيلادلفيا" – محور صلاح الدين – وهو المحور المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة، وأكدت حماس أنها خطوة عملية نحو تهجير الفلسطينيين من القطاع، فيما أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مصر تسيطر على حدودها بشكل كامل ردا على مزاعم تل أبيب.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم