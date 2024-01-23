قيادي في "حماس": أرجو أن تكونوا قد فهمتم رسالتنا

قال القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري إنه على واشنطن وتل أبيب فهم الرسالة جيدا من عمليات أمس النوعية، التي راح ضحيتها 21 عسكريا إسرائيليا في غزة.

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وأضاف زهري في تصريحات له اليوم الثلاثاء أن "قوة المقاومة تتزايد ولا تتراجع"، مشددا على أن "إمكانية القضاء على حركة حماس نوع من الوهم".

وتابع: "آن الأوان للاعتراف بحقوق شعبنا في نيل الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية".

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، إن عملية قتل الجنود والضباط الإسرائيليين تؤكد سيطرة المقاومة على الأرض في غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل 21 جنديا احتياطيا بانفجار صاروخ استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب القطاع، وقد سمح بنشر أسماء 17 منهم.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب مع "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، معلنا أن "الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في المأساة التي يجب التعلم منها لحماية أرواح جنودنا".

المصدر: RT