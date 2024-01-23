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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينية ويعتقلها بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينية ويعتقلها بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن (فيديو)
Ynet
الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينية قرب البيرة
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أطلق الجيش الإسرائيلي النار اليوم الثلاثاء على فتاة فلسطينية واعتقلها بعد إصابتها قرب مستوطنة بيسجوت شرقي بلدة البيرة في الضفة الغربية، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وقال موقع Ynet إن الفتاة الفلسطينية كانت مسلحة بسكين، وتم اعتقالها بالقرب من مفرق بيسجوت، وأن "المشتبه بها جاءت من اتجاه رام الله وكانت تنوي على ما يبدو تنفيذ عملية طعن".

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينية ويعتقلها بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن (فيديو)
Ynet
السكين الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر عليه مع الفتاة الفلسطينية

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الفتاة أصيبت برصاص القوات الإسرائيلية التي أطلقت النار عليها بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن".

المصدر: RT

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