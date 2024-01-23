الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينية ويعتقلها بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن (فيديو)

أطلق الجيش الإسرائيلي النار اليوم الثلاثاء على فتاة فلسطينية واعتقلها بعد إصابتها قرب مستوطنة بيسجوت شرقي بلدة البيرة في الضفة الغربية، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وقال موقع Ynet إن الفتاة الفلسطينية كانت مسلحة بسكين، وتم اعتقالها بالقرب من مفرق بيسجوت، وأن "المشتبه بها جاءت من اتجاه رام الله وكانت تنوي على ما يبدو تنفيذ عملية طعن".

Ynet

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الفتاة أصيبت برصاص القوات الإسرائيلية التي أطلقت النار عليها بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن".

مصادر محلية: من محيط مستوطنة "بساغوت" في البيرة بعد إصابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. pic.twitter.com/n0talbWGh9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 23, 2024

المصدر: RT