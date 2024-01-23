"سرايا القدس" تعرض مشاهد من استهداف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرقي جباليا (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من استهداف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في جبل الريس شرق جباليا بقطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مقاطع فيديو تظهر "مشاهد من استهداف تجمعٍ لجنود وآليات العدو في جبل الريس شرق جباليا".

واليوم الثلاثاء، أصدرت "سرايا القدس" بيانات عدة قالت فيها:

- "تمكن مجاهدونا من تفجير دبابة صهيونية بعبوة "ثاقب - برميلية" في محور التقدم غرب خان يونس محيط الحي الياباني".

- "قصفنا بوابل من قذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور التقدم - المعسكر الغربي بمدينة خان يونس".

وأعلنت "سرايا القدس" أنها "استهدفت آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ "RPG" في محور التقدم - المعسكر الغربي بمحافظة خان يونس".

وأشارت إلى أنه "في عملية مشتركة مع كتائب الأقصى - لواء العامودي -، قصفت موقع "ناحل عوز" العسكري بوابل من قذائف الهاون".

وعقب مقتل 21 عسكريا بصفوفه في عملية لـ"حماس"، كشف الجيش الإسرائيلي اليوم عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الحركة في 7 أكتوبر وخلال توغله البري بغزة.

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ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم التاسع بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: RT