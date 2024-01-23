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لافروف ونظيره الجزائري يؤكدان ضرورة تنسيق الجهود في الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة

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شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الجزائري أحمد عطاف خلال اجتماعهما في نيويورك على أهمية تنسيق الجهود في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة المطروحة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي مع التركيز على التصعيد غير المسبوق في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتم إيلاء اهتمام خاص لتنسيق الجهود في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق".

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وبحث الوزيران المهام ذات الأولوية لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على أساس الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا في 13 و17 يونيو 2023.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب قدمت "لحماس" من خلال الوسطاء مقترحا لوقف القتال مدة شهرين كجزء من اتفاق متعدد المراحل.

وأعلن مسؤول مصري بارز أن إسرائيل اقترحت وقفا لإطلاق النار يمتد لشهرين تفرج بموجبه حركة "حماس" عن رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل.

وقال المسؤول، الذي تحدث إلى "أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن "حماس" رفضت الاقتراح، وتطالب بوقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح أي رهينة أخرى، وهو ما يرفضه قادة إسرائيل حتى الآن.

المصدر: RT

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