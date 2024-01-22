وزيرا خارجية روسيا وإندونيسيا يبحثان تسوية الوضع في غزة

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي تسوية الأزمة في الشرق الأوسط والوضع في قطاع غزة.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب لقاء الوزيرين، يوم الاثنين، أنهما "أعارا الاهتمام الرئيسي لمناقشة سبل تسوية الأزمة في الشرق الأوسط والوضع في قطاع غزة، وكذلك القضايا الملحة لجدول الأعمال الثنائي".

إقرأ المزيد

عُقد لقاء الوزيرين في نيويورك، على هامش فعاليات الأمم المتحدة.

وسبق للخارجية الروسية أن أعلنت أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيزور نيويورك خلال الفترة بين 22 و24 يناير للمشاركة في مناقشات مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط والجلسة حول أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يعقد لافروف عددا من اللقاءات الثنائية الأخرى خلال الفترة المذكورة.

المصدر: RT