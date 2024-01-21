لافروف يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في جلسات مجلس الأمن الدولي

توجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات مجلس الأمن الدولي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه سيتم خلال جلسات مجلس الأمن، مناقشة قصف قوات كييف مدينة دونيتسك، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

واضافت أن نقاش هذه المسألة في مجلس الأمن سيتطرق إلى مشاركة الدول الغربية في القصف الذي استهدف منشآت مدينة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي وقت سابق دانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الصاروخي الأوكراني على السوق في دونيتسك، ووصفته بأنه هجوم إرهابي ضد المدنيين.

تجدر الإشارة إلى قوات كييف استهدفت بقصف صاروخي صباح اليوم الأحد، سوقا في مدينة دونيتسك، ما أدى إلى مقتل 25 شخصا وإصابة عدد آخر بينهم أطفال.

وبحسب وزارة الخارجية، تم استهداف المدينة من مناطق تقع تحت سيطرة قوات كييف، وباستخدام أنواع أسلحة غربية.

المصدر: وكالات