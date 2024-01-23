الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لغاراته على قطاع غزة خلال الـ24 الماضية

نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لغاراته على قطاع غزة مشيرا إلى "تصفية العشرات من عناصر "حماس" خلال الـ24 ساعة الماضية بضربات برية بالتنسيق مع سلاح الجو".

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وقال الجيش في بيان له اليوم الثلاثاء: "نفذت قوات الجيش الإسرائيلي خلال اليوم الأخير عملية واسعة النطاق طوقت خلالها خان يونس وعمقت العملية في المنطقة"، مؤكدة أن المنطقة "تعتبر معقلا كبيرا لكتائب خان يونس التابعة لحركة حماس".

وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، شاركت القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي في قتال قريب المدى، ووجه سلاح الجو الإسرائيلي عدة ضربات، واستخدمت المعلومات الاستخبارية لتنسيق إطلاق النار، مما أدى إلى القضاء على العشرات من الإرهابيين".

وختم البيان: "استهدف الجيش الإسرائيلي خلايا إرهابية تحمل قذائف آر بي جي بالقرب من القوات، وأولئك الذين يطلقون صواريخ مضادة للدبابات، ونشطاء الإرهاب الذين قاموا بتفخيخ المجمعات بالمتفجرات. وتم خلال العملية العثور على صواريخ جاهزة للإطلاق، ومجمعات عسكرية، وأعمدة، والعديد من الأسلحة".

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 21 جنديا احتياطيا بانفجار صاروخ استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب قطاع غزة.

المصدر: RT