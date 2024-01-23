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البنتاغون: دمرنا وألحقنا أضرارا بأكثر من 25 منصة إطلاق و20 صاروخا في اليمن

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البنتاغون: دمرنا وألحقنا أضرارا بأكثر من 25 منصة إطلاق و20 صاروخا في اليمن
Globallookpress
البنتاغون
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وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن الجيش الأمريكي دمر أو ألحق أضرارا بأكثر من 25 منصة إطلاق وبأكثر من 20 صاروخا في اليمن منذ 11 يناير.

وقال رايدر في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أقول لكم إنه منذ 11 يناير، وفقا لتقديراتنا، فقد دمرنا أو ألحقنا أضرارا بأكثر من 25 منصة إطلاق صواريخ وأكثر من 20 صاروخا".

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ووفقا له فقد تم تنفيذ ضربات ذات "نتائج جيدة" ضد قواعد الطائرات المسيّرة والرادارات الساحلية ووسائل الاستطلاع الجوي.

وقد صعد الحوثيون عملياتهم لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، "تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لهجمات إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي.

وردا على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات واسعة على مواقع للجماعة في مدن يمنية عدة.

وأعلنت الخارجية الأمريكية إعادة إدراج "أنصار الله" على لوائح المنظمات الإرهابية، ردا على الهجمات المستمرة للجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن.

المصدر: نوفوستي

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