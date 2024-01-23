لافروف يرد على المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة

تبادل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والممثل الإسرائيلي الدائم جلعاد إردان، اللوم خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية.

وبعد أن انتقد الدبلوماسي الإسرائيلي، إيران واتهمها بتزويد روسيا بالأسلحة، والتي يُزعم أنها تستخدمها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

قال لافروف ردا على ذلك: "اليوم، وجدت بعض الوفود أنه من الممكن تكرار الاتهامات ضد روسيا، بشكل روتيني، فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة ضد النظام النازي في كييف. أيها الزملاء، أترك هذه التصريحات لضميركم، على الرغم من أنني أفهم أنه يتحمل كثيرا".

في الوقت نفسه، دعا الوزير إلى عدم السماح بدفن قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية، كما دُفنت اتفاقيات مينسك لعام 2015 التي أقرها هذا المجلس بالإجماع".

واعتبر وزير الخارجية الروسية أنه نتيجة للحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بات الوضع كارثيا، وأعرب عن رفضه لعمليات تهجير الفلسطينيين بالقوة، ودعا إلى وضع حد للمأساة الغير المسبوقة بأسرع وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي