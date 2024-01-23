الصفدي لـRT: محاولة تهجير الفلسطينيين جريمة حرب ونكبة جديدة ولن نقبل بذلك تحت أي ظرف

جدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في تصريح لقناة "RT"، موقف بلاده الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، واعتبر ذلك جريمة حرب ونكبة جديدة لا يمكن القبول بها بها تحت أي ظرف.

وقال الصفدي في تصريح صحفي لقناة "RT"، إن "موقفنا واضح من محاولات تهجير الفلسطينيين سواء إلى خارج وطنهم أو في الداخل، وسنتصدى لذلك بكل ما هو متاح، ونعتبر ذلك جريمة حرب ونكبة أخرى ولن نقبل بذلك وسنواجه ذلك".

ودعا "المجتمع الدولي أن يكون واضحا في رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين الذين يجب أن يكونوا في أرضهم ووطنهم.

وأكد الصفدي أن "التهجير سيكون جريمة حرب لن نقبل بها تحت أي ظرف كان".

وأوضح أن "الأولوية الآن يجب أن يتوقف العدوان على غزة ويتوقف القتل ويجب ان تكون أي مقاربة لغزة شمولية تشمل الضفة الغربية والقدس المحتلة ويكون هدفها حلا شاملا للأزمة يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 1967".

وشدد على أن "أي مقاربة جزئية تتعامل مع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية بشموليتها، أي الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأن أي مقاربة منطلقة من منظور أمني فقط آيلة إلى الفشل".

وأضاف أن "ما نريده هو أن ننهي الكارثة الإنسانية الآن وبعد ذلك نعمل جميعا، وللولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي دور رئيسي في ذلك للبدء في تحقيق خطة لتحقيق السلام العادل والشامل".

وعقد وزيرا خارجية روسية سيرغي لافروف والأردن أيمن الصفدي، اجتماعا مغلقا اليوم الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد الصفدي في مستهل اللقاء على أن "الأولوية الرئيسية الآن هي الوقف الفوري للعدوان (في فلسطين)".

المصدر: RT