لافروف: الاعتبارات السياسية والقيم الإنسانية تتطلب إجراءات عاجلة لوقف القتال في فلسطين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الاعتبارات السياسية الكبرى والقيم الإنسانية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف القتال في فلسطين.

وأضاف وزير الخارجية الروسي في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء: "نعقد اليوم اجتماعا بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وفي المقام الأول بشأن القضية الفلسطينية. إننا نجلس ونجري مناقشة في لحظة دراماتيكية حقا. ليس فقط اعتبارات السياسة الكبرى، ولكن أيضا القيم الإنسانية تتطلب منا اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار ومعاناة الشعب الفلسطيني".

وأشار لافروف إلى أن "هناك حاجة أيضا إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى منع المزيد من زعزعة استقرار الوضع في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط. وحتى الآن، لم يتمكن مجلسنا من تقديم استجابة مناسبة لهذا التحدي المصيري.

وأضاف أن "السبب معروف، وهو يكمن في موقف الولايات المتحدة الذي يعرقل كل الجهود والمبادرات لوقف إراقة الدماء في الأراضي المحتلة".

وأوضح لافروف أن النهج المخادع الذي تتسم به الدبلوماسية الأمريكية فيما يتصل بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي أمر مثير للقلق والانزعاج.

المصدر: تاس