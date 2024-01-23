لافروف يحذر من عنف أكبر ما لم تتحقق العدالة بقيام دولة فلسطين

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من عنف أكبر وأشد في فلسطين ومناطق أخرى في العالمين العربي والإسلامي، ما لم تتحقق العدالة وتقام دولة فلسطين.

وقال لافروف في حديث لشبكة "سي بي إس": "ما لم تتحقق العدالة وتقام دولة فلسطين، فإن فلسطين ومناطق أخرى في العالمين العربي والإسلامي ستشهد المزيد والمزيد من العنف بين فترة وأخرى".

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وتابع: " هذه ليست نبوءة، لكنني على قناعة تامة بأنه ما لم تتحقق العدالة، وما لم تقام الدولة الفلسطينية فإننا سنشهد المزيد والمزيد من القسوة والعنف في فلسطين أو في جزء آخر من العالمين العربي والإسلامي"

لكن لافروف شدد على أنه "لا عذر يبرر همجية 7 أكتوبر.. هذا الغضب يتكرر، وسيشعر المزيد والمزيد من الأجيال بأنهم مخدوعون ومنبوذون".

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس"، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: تاس