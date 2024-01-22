"أكسيوس": إسرائيل تقترح وقف القتال مدة شهرين في غزة لإطلاق سراح جميع الرهائن

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب قدمت "لحماس" من خلال الوسطاء مقترحا لوقف القتال مدة شهرين كجزء من اتفاق متعدد المراحل.

ووفقا للمسؤولين الذين لم يكشف الموقع عن أسمائهم فإن المقترح الإسرائيلي الذي قدم "لحماس" عبر وسطاء قطريين ومصريين يتضمن وقف القتال كجزء من اتفاق متعدد المراحل يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقال المسؤولون إنهم ينتظرون رد حماس بهذا الصدد، لكنهم أكدوا أنهم متفائلون بحذر بشأن القدرة على إحراز تقدم في الأيام المقبلة.

وفي التفاصيل قال المسؤولون إن المقترح يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين على قيد الحياة وعودة جثث الرهائن القتلى على عدة مراحل، بحيث يتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والرهائن الذين هم في حالة طبية حرجة.

فيما ستشمل المراحل التالية إطلاق سراح المجندات والرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما من غير الجنود والجنود الإسرائيليين وجثث الرهائن.

وبموجب هذا المقترح بحسب المسؤولين سيتم الاتفاق بين إسرائيل و"حماس" على عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة إسرائيلي من كل فئة ذكرت سابقا، ثم ستجرى مفاوضات منفصلة حول أسماء هؤلاء السجناء.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن الاقتراح يشمل إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بحيث يتم نقل بعضها من المراكز السكانية الرئيسية في القطاع والسماح بالعودة التدريجية للمدنيين الفلسطينيين إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة أثناء تنفيذ الصفقة.

وشددوا على أن إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب ولن توافق على إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين البالغ عددهم 6000 من السجون الإسرائيلية، إلا أنها توافق على الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين إذا وافقت "حماس" على العرض.

وزعموا أنه في حال تم تنفيذ الصفقة فإن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة ستكون أصغر بكثير من حيث النطاق والكثافة بعد توقف القتال لمدة شهرين.

ومن جانبه نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم ما يتم تبادله عن صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وقال إنه "لا عرض حقيقيا ولا مقترحات مناسبة بشأن صفقة تبادل الأسرى".

وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت عائلات الرهائن جلسة اللجنة المالية في الكنيست، وطالبت باستعادة أبنائها عبر صفقة تبادل مع حركة "حماس".

المصدر: أكسيوس