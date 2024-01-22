نتنياهو: لا عرض حقيقيا ولا مقترحات مناسبة حول صفقة لتبادل الأسرى

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما يتم تبادله عن صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وقال إنه "لا عرض حقيقيا ولا مقترحات مناسبة بشأن صفقة تبادل الأسرى".

وخلال لقائه ممثلي عائلات الرهائن في مكتب رئيس الوزراء في القدس، علق نتنياهو على التقارير عن استئناف المحادثات للتوصل إلى اتفاق.

وأكد أنه "على عكس ما يقولون، لا يوجد اقتراح حقيقي من حماس.. هذا غير صحيح"، مضيفا: "أقول هذا بكل وضوح لأن هناك الكثير من الأشياء غير الصحيحة التي تعذبكم، ومن ناحية أخرى هناك مبادرتنا، ولن أخوض في التفاصيل".

وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت عائلات الرهائن جلسة اللجنة المالية في الكنيست، وطالبت باستعادة أبنائها عبر صفقة تبادل مع حركة "حماس".

المصدر: Ynet