بالفيديو.. اقتحام عائلات الرهائن الإسرائيليين جلسة الكنيست

اقتحمت عائلات الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة جلسة للكنيست، وطالبت باستعادة أبنائها عبر صفقة تبادل مع حركة "حماس".

واقتحمت العائلات جلسة اللجنة المالية في الكنيست، وطالبوا أعضاء الكنيست بالتحرك، وصرخ أحدهم قائلا "لن تجلسوا هنا وهم هناك، قم من على الكراسي".

وقال آخر: "هل هذه أجندتكم؟ هل نستمر كالمعتاد؟".

كما رفع أفراد العائلات لافتات كتب عليها: "لن تجلسوا هنا عندما يموتون هناك".

"אתם לא תשבו כאן ולנו מתים הילדים שלנו!" - משפחות החטופים התפרצו לוועדת הכספים בדרישה להשיב את החטופים: "מה עם פדיון שבויים?" pic.twitter.com/dypLHW8pNC — ערוץ כנסת (@KnessetT) January 22, 2024

קרובי החטופים לרצועת עזה נכנסו לפני זמן קצר לדיון ועדת הכספים וקוראים לחברי הכנסת לקום ולפעול לשחרור קרובי משפחותיהם: אתם לא תשבו כאן כשהם שם, "קומו מהכיסאות" pic.twitter.com/cNeguvP5yV — חזקי ברוך (@HezkeiB) January 22, 2024

وعقب الاحتجاج، أعلن رئيس اللجنة موشيه غافني عن "استراحة"، وانقطع البث المباشر من اللجنة.

وقال غافني للعائلات: "الموقف في رأيي لجميع أعضاء اللجنة، وموقفي كما قلته علنا ​​وفي لقاءاتي مع رئيس الوزراء، هو أن فداء الأسرى هو أهم وصية في اليهودية خاصة وأن الأمر يتعلق بالتحكم في الروح".

وأضاف: "الانسحاب من الائتلاف لن يساعد شيئا، ولذلك سأذهب للتحدث مع رئيس الوزراء، وهذا هو موقفنا. أتفهم ألمكم، وأشعر به، وسنفعل كل شيء حتى يعود الأطفال والإخوة والنساء إلى ديارهم بأمان".

يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يعقدوا اليوم الاثنين، محادثات منفصلة مع نظيريهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس والفلسطيني رياض المالكي لبحث آفاق السلام الدائم وعرض خطة من 10 نقاط للسلام بين الطرفين.

المصدر: Ynet + RT