الولايات المتحدة تؤكد رفضها وقف إطلاق للنار شاملاً في غزة وتؤيد هدنا مؤقتة

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لا تزال تؤيد هدنا مؤقتة في قطاع غزة لتحرير الأسرى، ولكن ليس وقفا شاملا لإطلاق النار.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "نحن نواصل دعم وقف الأعمال القتالية لإطلاق سراح الرهائن. لكننا لا نؤيد وقفا كاملا لإطلاق النار".

وسبق أن أكد البيت الأبيض في 10 يناير الجاري، أن الولايات المتحدة لا تؤيد وقفا لإطلاق النار حاليا في قطاع غزة، لكنها تدعم إقامة هدنة إنسانية.

وأشار جون كيربي في 14 يناير، إلى أن واشنطن تعتبر أن الوقت قد حان لكي تخفض إسرائيل حدة الأعمال القتالية في قطاع غزة، وهذا الأمر ستناقشه مع تل أبيب.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه كان يتعين على إسرائيل شن هذه الحرب، مشيرا إلى أنها ستستغرق شهورا طويلة.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس جو بايدن ومسؤولين كبار في واشنطن محبطون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرفضه طلبات أمريكية متعلقة بالحرب في غزة.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات ترفض وقف الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 107 أيام، واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد عدة قرارات تدعو لوقف الحرب.

وقد أكدت الإدارة الأمريكية مرارا أنها لا ترى أي جدوى من التوصل إلى وقف إطلاق نار واسع النطاق في غزة، ولكنها تعتبر الهدنة المؤقتة التي تسمح بتنفيذ العمليات الإنسانية مناسبة.

وفي 22 ديسمبر 2023، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب إسرائيل و"حماس" بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ولكن لا يدعو إلى وقف إطلاق النار.

المصدر: RT