غوتيريش: عدد ضحايا الأمم المتحدة في غزّة يرتفع إلى 153 شخصا

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن عدد ضحايا موظفي المنظمة في قطاع غزّة ارتفع ليصل إلى 153 ضحية جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "مع الأسف..153 من زملائنا قتلوا"، منذ بداية الحر في ال7 من أكتوبر الماضي.

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وكان غوتيريش قد صرح في وقت سابق، أن الأمم المتحدة "لم تشهد في تاريخها" مقتل هذا العدد من موظفيها خلال هذه المدة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 25490، والجرحى إلى 63354 منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 22 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيدا و354 مصابا خلال 24 ساعة".

وأضافت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم التاسع بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: نوفوستي+RT