الصفدي: الضفة الغربية على وشك الانفجار

صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، فجر الأربعاء، أن التهديد بالامتداد الإقليمي للحرب حقيقي والضفة الغربية على وشك الانفجار.

وقال الصفدي في كلمته في أعمال الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس الأمن‬ حول الشرق الأوسط‬ والقضية الفلسطينية‬: "كل يوم يمضي دون إنهاء العدوان الإسرائيلي يعني المزيد من إزهاق الأرواح البريئة نتيجة العدوان والجوع والأمراض".

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وأضاف: "التهديد بالامتداد الإقليمي لهذه الحرب حقيقي والضفة الغربية على وشك الانفجار"، مشيرا إلى أن "مجلس الأمن لم يطلب حتى الآن وقفا لإطلاق النار".

وأكد الصفدي أن "إسرائيل دمرت مجتمعا بأسره وهجرت أكثر من ثلثي سكان غزة، وقامت بتجويع نصف مليون فلسطيني".

وأكد ضرورة فرض السلام مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام تكون عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

وجدد الصفدي، في وقت سابق من اليوم، موقف بلاده الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، واعتبر ذلك جريمة حرب ونكبة جديدة لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف.

وقال الصفدي في تصريح صحفي لقناة "RT"، إن "موقفنا واضح من محاولات تهجير الفلسطينيين سواء إلى خارج وطنهم أو في الداخل، وسنتصدى لذلك بكل ما هو متاح، ونعتبر ذلك جريمة حرب ونكبة أخرى ولن نقبل بذلك وسنواجه ذلك".

وعقد وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف والأردن أيمن الصفدي، اجتماعا مغلقا اليوم الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد الصفدي في مستهل اللقاء على أن "الأولوية الرئيسية الآن هي الوقف الفوري للعدوان (في فلسطين)".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي، أن لافروف والصفدي أكدا على تشابه وجهات النظر والنهج بين موسكو وعمان في حل الأزمات في الشرق الأوسط على أساس الامتثال للقانون الدولي، لما لها من تبعات سلبية على الاستقرار والأمن الإقليميين والعالميين".

المصدر:RT