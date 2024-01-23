وزير خارجية لبنان لـRT: نرفض إنشاء منطقة عازلة مع إسرائيل وروسيا تساند قضايا الحق رغم انشغالها

أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن بلاده ترفض إنشاء منطقة عازلة مع إسرائيل وأن روسيا رغم انشغالها بالعملية العسكرية في أوكرانيا والعقوبات الغربية تساند قضايا الحق دائما.

وتحدث بوحبيب لمراسل RT سرغون هدايه عن المقترحات الأمريكية لإنشاء منطقة عازلة على حدود إسرائيل مع لبنان. والتي تقترح الولايات المتحدة إخلاءها من الوجود العسكري لـ"حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

وأضاف: "نحن لا نريد الحرب ولا نريد أن تنتشر الحرب أكثر. ولكن نحن لسنا مستعدين للتضحية ولا لانتهاك حقوقنا".

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وشدد على أنه "رغم انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة عليها لكنها تساند قضايا الحق ومنها القضية الفلسطينية واللبنانية".

وبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره اللبناني في وقت سابق من اليوم القضايا الدولية، والتوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد الوزير لافروف خلال لقائه نظيره اللبناني أمس الاثنين في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة على "ضرورة عدم تورط لبنان في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

المصدر: RT