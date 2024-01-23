لافروف يبحث مع نظيره اللبناني القضايا الدولية والتوتر في الشرق الأوسط (فيديو)

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب القضايا الدولية، والتوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد الوزير لافروف خلال لقائه نظيره اللبناني أمس الاثنين في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة على "ضرورة عدم تورط لبنان في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأكد على موقف روسيا الثابت الداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسلامة أراضيها، وضرورة إيجاد حلول توافقية عاجلة للقضايا المطروحة على جدول الأعمال الداخلي من قبل اللبنانيين أنفسهم دون تدخل خارجي.

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من جهته أكد الوزير اللبناني في تصريحات صحفية لقناة "روسيا 1" أن روسيا تلعب دورا هاما في الشرق الأوسط، وقال: "من الصعب الآن الحديث عن عملية السلام في الشرق الأوسط. آمل أن تلعب روسيا دورا مهما في هذا التسوية.. هناك حرب دائرة كما أن هنالك اشتباكات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي في أراضي جنوب لبنان. لكنني عل يقين بأنه إن كان هناك فرصة للسلام، فإن روسيا ستسعى وتعمل على إحلال السلام".

ويشارك الوزير لافروف في المناقشات ربع سنوية المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية وبحث سبل الخروج من "الأزمة الحالية واسعة النطاق" في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: تاس