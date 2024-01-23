نتنياهو تعليقا على مقتل 21 عسكريا في غزة: الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في المأساة ويجب أن نتعلم منها

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقتل 21 عسكريا في غزة، معلنا أن "الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في المأساة التي يجب التعلم منها لحماية أرواح جنودنا".

وكتب نتنياهو في منشور عبر حسابه على منصة x: "لقد مررنا بالأمس بأحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب. أود أن أقوي عائلات محاربينا الأبطال الذين سقطوا في ساحة المعركة. أعلم أن حياة هذه العائلات ستتغير إلى الأبد. إنني أحزن على جنودنا الأبطال الذين سقطوا".

وأضاف: "بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقا في الكارثة. يجب أن نتعلم الدروس اللازمة ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياة محاربينا"، مشددا على "أننا لن نتوقف عن القتال حتى تحقيق النصر المطلق".

אתמול חווינו את אחד הימים הקשים ביותר מאז פרוץ המלחמה.



אני מבקש לחזק את המשפחות היקרות של לוחמינו הגיבורים שנפלו בשדה הקרב. אני יודע שעבור המשפחות הללו, חייהן ישתנו לעד.



אני דואב על חיילינו הגיבורים שנפלו. אני מחבק את המשפחות בשעת יגונן וכולנו מתפללים לשלום פצועינו.



צה״ל… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) January 23, 2024

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 21 جنديا احتياطيا بانفجار صاروخ استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب قطاع غزة.

المصدر: RT