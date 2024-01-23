مصر وروسيا تناقشان تطورات الأوضاع في فلسطين واليمن

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع السفير المصري في موسكو نزيه النجاري الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك السودان واليمن والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال الحديث، تم التطرق بشكل رئيسي إلى مسائل الشرق الأوسط الملحة، مع التركيز على تطور الوضع العسكري والسياسي في السودان واليمن وفي منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضافت الوزارة أن بوغدانوف أعرب عن امتنان الجانب الروسي لمصر على مساعدتها في تنظيم إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وأردف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى بعض المسائل العملية ذات الصلة بالتعاون المتعدد الأوجه بين روسيا ومصر، بما في ذلك سير تنفيذ المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة الواسعة النطاق".

هذا، وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر 2023، أي بعد انتهاء الهدنة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

المصدر: وكالات