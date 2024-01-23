إسرائيل وفرنسا تبحثان الضغط على إيران ومواجهة "حزب الله" في لبنان

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه بحث مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني "زيادة الضغط على إيران" ومواجهة "حزب الله" في جنوب لبنان.

وكتب كاتس على موقع "إكس" ("تويتر " سابقا)، يوم الاثنين: "لقاء مهم مع الوزير الفرنسي ستيفان سيجورني. دعوته إلى مواصلة ممارسة الضغط من أجل تحرير جميع المختطفين".



وأضاف كاتس: "بحثنا ضرورة تكثيف الضغط ضد محاولات إيران لزعزعة استقرار المنطقة وضد حضور "حزب الله" في جنوب لبنان".

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه "وجه رسالة مفادها أنه إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات عسكرية، وإن لبنان سيواجه عواقب جدية".

وتجدر الإشارة إلى أن لقاء الوزيرين عقد على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

المصدر: RT