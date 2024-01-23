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محتجون مؤيدون لفلسطين يقاطعون خطابا انتخابيا لبايدن (فيديو)

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محتجون مؤيدون لفلسطين يقاطعون خطابا انتخابيا لبايدن (فيديو)
Gettyimages.ru
خطاب ألقاه الرئيس بايدن في تجمع انتخابي في فرجينيا
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قاطع محتجون مؤيدون للفلسطينيين يوم الثلاثاء خطابا انتخابيا للرئيس الأمريكي جو بايدن، بهتافات تدعو لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وخلال خطاب ألقاه بايدن في تجمع انتخابي في فرجينيا، اضطر للتوقف مرارا عن الكلام بعدما قاطعته هتافات المحتجين ثماني مرات وقد دعت لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة.

ورد بايدن على هتافات المحتجين، قائلاً "سيستمر هذا الأمر لبعض الوقت، لقد خططوا لكل هذا الأمر"، ليهتف أنصاره قائلين "أربع سنوات أخرى" و"هيا جو!"، في محاولة منهم لإعلاء صوتهم على أصوات المحتجين.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، ويتوقع أن يواجه ترامب الرئيس الحالي جو بايدن.

المصدر: أ ف ب+RT

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