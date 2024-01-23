الحوثيون يكشفون عدد الغارات التي استهدفتهم خلال الساعات الماضية

أعلن الحوثيون اليوم الثلاثاء أن الطيران الأمريكي والبريطاني شن 18 غارة جوية خلال الساعات الماضية على مواقع تابعة لهم.

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وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان عبر منصة إكس: "شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني 18 غارة جوية خلال الساعات الماضية:.

وأضاف: "توزعت كالتالي، 12 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، ثلاث غارات على محافظة الحديدة، غارتين على محافظة تعز، غارة على محافظة البيضاء".

وأكد سريع على أن "الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب".

شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني 18 غارة جوية خلال الساعات الماضية توزعت كالتالي:

- 12 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

- ثلاث غارات على محافظة الحديدة.

- غارتين على محافظة تعز.

- غارة على محافظة البيضاء.



هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 23, 2024

من جهته، أعلن مسؤول في البنتاغون، أن الضربات الجديدة التي شنتها الولايات المتحدة وعدة دول أخرى ضد مواقع الحوثيين في اليمن، كانت ناجحة، ولا يزال تقييم الأضرار الناجمة عن الضربات مستمرا.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية عالمية، ردا على الهجمات المستمرة للجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن.

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وأشارت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 16 فبراير المقبل، معتبرة أن "التصنيف أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم".

واعتبرت جماعة "أنصار الله" أن قرار الولايات المتحدة "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.

وصعد الحوثيون عملياتهم في البحرين الأحمر ، لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، بعد بدء أمريكا وبريطانيا هجوما واسعا على مواقع للجماعة في مدن يمنية عدة، ردا على العمليات البحرية للجماعة.

المصدر: RT