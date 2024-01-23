إسرائيل تقر باستهداف "حزب الله" قاعدة ميرون العسكرية

أقر الجيش الإسرائيلي باستهداف "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء قاعدة ‏ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق.

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وقال المتحدث باسم الجيش إن "أضرارا طفيفة وقعت في البنية التحتية بالقاعدة الجوية الثانية عشرة في ميرون".

من جهته، أعلن "حزب الله" في بيان له أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:50) من صباح يوم الثلاثاء 23-01-2024 قاعدة ‏ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية".

وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "ردا على الاغتيالات الأخيرة في لبنان ‏وسوريا والاعتداءات المتكررة على المدنيين والمنازل في قرانا الصامدة بعدد كبير من الصواريخ ‏المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

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المصدر: RT