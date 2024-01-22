عقب ضجة معاداته للسامية.. ماسك يصف نفسه باليهودي الطموح!

عرف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك نفسه خلال زيارته لمعتقل أوشفيتز اليوم الاثنين بأنه "يهودي طموح".

وقال ماسك خلال مؤتمر نظمته الجمعية اليهودية الأوروبية: "لقد نشأت وسط الكثير من اليهود، وذهبت إلى المدرسة التمهيدية العبرية - اسمي يهودي جدًا".

وأضاف: "ذهبت إلى إسرائيل عندما كان عمري 13 عاما ومعظم أصدقائي يهود، وأحيانًا أنسى إن كنت يهوديا أم لا؟، أنا يهودي، ويهودي طموح".

Elon Musk: "I grew up around a lot of Jewish people, I went to Hebrew preschool -- my name is pretty Jewish."



"I went to Israel when I was 13 -- most of my friends are Jewish, sometimes I forget 'Am I Jewish?', I'm Jew-ish, aspirationally Jewish." pic.twitter.com/RtJDeyktxk — Censored Men (@CensoredMen) January 22, 2024

وزار ماسك معسكر الاعتقال أوشفيتز، وذلك بعد أسابيع من إثارته عاصفة من الانتقادات لتأييده نظرية مؤامرة "معاداة السامية" عبر منصته "إكس".

وقالت الجمعية اليهودية الأوروبية إن ماسك وضع إكليلاً من الزهر وشارك في حفل تأبين خلال زيارة خاصة إلى معسكر الموت السابق إلى جانب رئيس الجمعية الحاخام مناحيم مارغولين. وأظهرت الصور ماسك في الموقع مع ابنه على كتفيه.

واتهم الإعلام الإسرائيلي ماسك، في وقت سابق بالترويج لمعاداة السامية بعد موافقته على منشور قال إن اليهود "ينشرون الكراهية ضد البيض".

عقب ذلك اعتذر ماسك في نوفمبر الماضي عن الطريقة التي علق بها على منشور على موقع إكس تم انتقاده باعتباره يردد صدى نظرية المؤامرة بين المتعصبين للعرق الأبيض وهو ما دفع المعلنين إلى إيقاف الإعلانات مؤقتًا على المنصة، وقال حينها ماسك عن المنشور إنه يعبر عن "حقيقة فعلية".

المصدر: RT