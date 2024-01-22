ماسك يشارك في ندوة حول معاداة السامية في معسكر أوشفيتز للاعتقال (فيديو)

زار رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك معسكر الاعتقال أوشفيتز، وذلك بعد أسابيع من إثارته عاصفة من الانتقادات لتأييده نظرية مؤامرة "معاداة السامية" عبر منصته "إكس".

ووفقا لكالة "فرانس برس" من المقرر أن يتناول ماسك معاداة السامية عبر الإنترنت خلال حدث ينظم في المعسكر الواقع في بولندا اليوم الاثنين.

Elon Musk and Ben Shapiro are in Auschwitz. pic.twitter.com/P6NFOPB7gq — Ian Miles Cheong (@stillgray) January 22, 2024

وقالت الجمعية اليهودية الأوروبية إن ماسك وضع إكليلاً من الزهر وشارك في حفل تأبين خلال زيارة خاصة إلى معسكر الموت السابق إلى جانب رئيس الجمعية الحاخام مناحيم مارغولين. وأظهرت الصور ماسك في الموقع مع ابنه على كتفيه.

ومن المقرر أن يتحدث ماسك والمعلق السياسي اليميني الأميركي بن شابيرو في وقت لاحق في مؤتمر تستضيفه الجمعية.

وقالت الجمعية اليهودية الأوروبية إن ماسك سيجتمع مع شخصيات سياسية بارزة أوروبية في كراكوف "لمناقشة وإيجاد حلول للارتفاع الكبير في معاداة السامية التي تؤثر على أوروبا".

وأضافت أن "هذا الاتجاه المثير للقلق" يتصاعد منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتأتي هذه الندوة قبل وقت قصير من الذكرى الـ79 لتحرير أوشفيتز في 27 يناير، وهو التاريخ الذي أصبح يوم ذكرى المحرقة.

وكان قد اعتذر ماسك في نوفمبر الماضي عن الطريقة التي علق بها على منشور على موقع إكس تم انتقاده باعتباره يردد صدى نظرية المؤامرة بين المتعصبين للعرق الأبيض وهو ما دفع المعلنين إلى إيقاف الإعلانات مؤقتًا على المنصة، وقال حينها ماسك عن المنشور إنه يعبر عن "الحقيقة الفعلية".

You have said the actual truth — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2023

واتهم الإعلام الإسرائيلي ماسك، في وقت سابق بالترويج لمعاداة السامية بعد موافقته على منشور قال إن اليهود "ينشرون الكراهية ضد البيض".

المصدر: أ ف ب