وزير التعليم البولندي السابق يدعو ماسك لزيارة السجناء السياسيين في بولندا

دعا وزير التعليم البولندي السابق برزيميسلاف كزارنيك الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لزيارة السجناء السياسيين في بولندا بمن فيهم وزير الداخلية السابق ماريوس كامينسكي.

وكتب كزارنيك في تغريدة عبر منصة "إكس": "عزيزي إيلون ماسك، نيابة عن البولنديين الأحرار ندعوك لزيارة سجني رادوم وأوسترولينكا، حيث يحتجز النواب البولنديون، نعم هناك سجناء سياسيون في بولندا لأول مرة منذ عام 1989".

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وأضاف: "دع العالم يسمع كيف ينتهك الائتلاف الحكومي الجديد القانون بعد شهر واحد فقط من وصوله إلى السلطة".

في وقت سابق تمت دعوته ماسك إلى مؤتمر حول مكافحة معاداة السامية، والذي سيعقد في كراكوف في بولندا بين 21-23 يناير.

وكان رئيس بولندا أنجي دودا قد رفض التوقيع على قوانين اعتمدتها السلطات الجديدة، وسيشتكي إلى قيادات دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تصرفات حكومة دونالد توسك.

أفاد بذلك موقع Onet، وذكر أن الرئيس البولندي أنجي دود يعتزم كذلك دعم المساعي المبذولة للإفراج عن وزير الداخلية البولندي السابق ماريوس كامينسكي ونائبه السابق.

المصدر: منصة "إكس"