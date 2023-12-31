رئيس بولندا ينتقد الحكومة في خطاب العام الجديد ويتجاهل أوكرانيا

انتقد الرئيس البولندي أندريه دودا في خطابه بمناسبة العام الجديد، عمل الحكومة بسبب إجراءاتها للسيطرة على وسائل الإعلام الحكومية، فيما لم يذكر أوكرانيا مطلقا في خطابه.

وأثناء إلقاء خطابه التقليدي بمناسبة رأس السنة الجديدة، لم يذكر دودا أوكرانيا بشكل مباشر مطلقا، حيث لمح في حديثه فقط عن الحاجة إلى تعزيز الجيش البولندي، قائلا إن "هناك حربا تدور خارج الحدود الشرقية".

وانتقد دودا مجلس الوزراء بسبب "الإجراءات للسيطرة على وسائل الإعلام الحكومية"، واتهم "الأغلبية الحاكمة بانتهاك الدستور".

وقال دودا: "يمكن للسلطات إصلاح وسائل الإعلام العامة، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقا للقانون، لقد كنت دائما وما زلت منفتحا على مثل هذه المناقشة حول التغييرات القانونية، ومع ذلك، من جهتي لن يكون هناك اتفاق على انتهاك الدستور، مع هذا الوضع الذي نعيشه الآن".

وأضاف: "نحن نواجه وضعا جديدا في السياسة البولندية، يجب على المرء أن يحترم الدستور ومبادئ سيادة القانون والسياسات الجيدة.. للأسف، في الأيام الأخيرة، حاول الائتلاف الحكومي السيطرة على وسائل الإعلام العامة، وانتهك القواعد".

وذكر دودا أنه "لأول مرة في بولندا منذ عام 1989، جرت محاولة للاستيلاء بالقوة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة".

هذا ورد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على كلمات دودا بلهجة ساخرة، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "عام 2023 مليء بالمعجزات وآخرها كلمات خطاب الرئيس حول ضرورة الدفاع عن الدستور".

كما استأنفت القناة الإخبارية التلفزيونية الحكومية البولندية "tvp.info"، يوم الأحد، البث بعد انقطاع دام عشرة أيام مع تشكيلة جديدة من المذيعين.

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المصدر: نوفوستي