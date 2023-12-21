قناة التلفزيون البولندي الإخبارية مغلقة لليوم الثاني إثر خلاف على ملكيتها

تواصل قناة التلفزيون البولندي الإخبارية TVP.info توقفها عن العمل لليوم الثاني على التوالي إثر خلاف بين السلطات والمعارضة حول ملكيتها.

إقرأ المزيد

وأقال وزير الثقافة والتراث الوطني البولندي بارتولومي سينكيفيتش أمس الأربعاء رؤساء إدارة التلفزيون البولندي والإذاعة البولندية ووكالة الأنباء البولندية بالإضافة إلى مجالسها الإشرافية. وعين مجالس إشرافية جديدة، ستقوم بتعيين مجالس إدارة جديدة لوسائل الإعلام العامة.

وبدلا من القناة الإخبارية التلفزيونية البولندية تعمل قناة tvp1 التي تعرض الأفلام الروائية بشكل أساسي، فيما الموقع الإخباري للتلفزيون البولندي www.tvp.info لا يزال غير متاح أيضا.

وتبنى البرلمان البولندي قرارا بشأن استعادة النظام والقانون وكذلك بشأن حياد ونزاهة وسائل الإعلام العامة ووكالة الصحافة البولندية.

بدوره، أعلن رئيس المجلس الوطني للبث التلفزيوني والإذاعي ماسيي سوييرسكي أن تصرفات السلطات الجديدة في البلاد غير قانونية.

ومساء أمس الأربعاء جرت مسيرة احتجاجية لأنصار المعارضة بالقرب من مبنى التلفزيون البولندي، شارك فيها رئيس الوزراء السابق ماتيوس مورافيتسكي.

وفي الأسبوع الماضي تم في بولندا تغير الحكومة. وبدلا من مورافيتسكي، أصبح دونالد توسك، الذي قاد سابقا ائتلاف المعارضة، رئيسا للوزراء.

المصدر: نوفوستي