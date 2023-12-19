رئيس وزراء بولندا يستبدل جميع رؤساء الأجهزة الأمنية المختصة

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أنه وافق على استقالة رؤساء جميع هيئات المخابرات والأجهزة الأمنية المختصة وتم تعيين رؤساء جدد لها.

في الأسبوع الماضي تغيرت الحكومة في بولندا. وبدلا من ماتيوس مورافيتسكي، أصبح رئيس الوزراء دونالد توسك، الذي قاد سابقا ائتلاف المعارضة.

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وقال توسك: "بعد مناقشات مفصلة حول المسائل المتعلقة بالأجهزة الأمنية المختصة، وطلب رأي رئيس الجمهورية البولندية، قررت إقالة رؤساء جهاز المخابرات العسكرية والمكتب المركزي لمكافحة الفساد ووكالة الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات ومكتب مكافحة التجسس العسكري، واليوم قمت بتعيين رؤساء جدد لهذه المؤسسات".

وأوضح رئيس الوزراء أن العقيد دوروتا كافينتسكايا شغلت منصب رئيس جهاز المخابرات العسكرية. وامتدح تاسك السيدة المذكورة، وشدد على أنها تتمتع بخبرة واسعة في مجال الاستطلاع والتجسس الإلكتروني.

وذكر توسك أنه تم تعيين أغنيسكا كوياتكوسكا-جورداك في منصب رئيس المكتب المركزي لمكافحة الفساد. وسيرأس وكالة الأمن الداخلي العقيد رافال سيريسكو.

وسيرأس جهاز الاستخبارات العقيد بافيل شوتا. وسيصبح الجنرال ياروسلاف ستروزيك رئيسا لجهاز مكافحة التجسس العسكري.

المصدر: نوفوستيِ